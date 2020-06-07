Мэр Миннеаполиса не поддержал идею упразднить городской департамент полиции

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступил против упразднения полицейского департамента после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, сообщает телеканал CBS Minnesota.

Фрей подчеркнул, что поддерживает проведение масштабной структурной реформы с целью пересмотреть сложившуюся «расистскую систему», однако не станет полностью упразднять городской департамент полиции.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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