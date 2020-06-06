Мурашко рассказал, когда начнется вакцинация от гриппа

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что вакцинацию от гриппа планируется начать в августе. Об этом министр заявил в эфире канала «Россия 24».

«Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация», — сказал Мурашко.

Он отметил, что вакцинацию лучше сделать как можно раньше, до подъема заболеваемости. По словам министра, надо ориентироваться на теплый период.

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