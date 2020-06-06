Патриарх Кирилл на Троицу не совершит литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 7 июня, в День Святой Троицы, по рекомендации врачей проведет божественную литургию в скиту близ поселка Переделкино. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Обычно патриарх в этот день проводил службу в храме Христа Спасителя в центре Москвы.

По словам Легойды, такое решение было связано с тем, что главе Русской Православной церкви 22 июня предстоит освятить главный храм Вооруженных сил России.

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