Пять человек стали жертвами пожара под Иркутском

В Иркутской области произошел пожар в частном доме в селе Баргадай Зиминского района. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

В результате пожара погибли пять человек.

По данным МЧС, в момент начала пожара в доме находились четверо детей, а также родители — 40-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Возгорание было ликвидировано спустя почти четыре часа. Пострадавшая хозяйка дома была госпитализирована с ожогами. Степень тяжести состояния ее здоровья не уточняется.

Заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов добавила, что семья состояла в качестве статуса неблагополучной на учете в органах соцзащиты.

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