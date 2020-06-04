Комиссия отменила решение об изъятии детей из многодетной семьи в Оренбурге

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Оренбургской области отменила решение главы Домбаровского района об изъятии детей из многодетной семьи из-за их переселения в аварийное жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Областная комиссия решила отменить постановление главы администрации Домбаровского района об отобрании детей», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент дети находятся под присмотром медицинских и социальных работников, их жизни ничего не угрожает.

Ранее полиция по поручению местных властей изъяла из многодетной семьи четверых детей из семьи, которая переехала в аварийное жилье, купленное с использованием материнского капитала. Во время процесса на мать надели наручники, а детей увезли в приют силой.

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