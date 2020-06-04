В России выявили 8831 новый случай коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В России за сутки выявили 8831 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом всего в стране выявлено 441 108 заболевших.

Также за сутки зафиксировали 169 летальных случаев, общее число умерших возросло до 5 384 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Собянин заявил, что носить маски москвичам придется до середины осени

Собянин: данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены

В России проведено более 11,7 млн тестов на COVID-19