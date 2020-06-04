В России выявили 8831 новый случай коронавируса
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В России за сутки выявили 8831 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Таким образом всего в стране выявлено 441 108 заболевших.
Также за сутки зафиксировали 169 летальных случаев, общее число умерших возросло до 5 384 человека.
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