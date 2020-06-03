В Москве священники причастили 400 пациентов с коронавирусом и их близких

В Москве специально подготовленные священники за два месяца причастили около 400 пациентов с коронавирусом и их близких, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.

«Им (священникам) удалось причастить более четырехсот человек: помимо непосредственно болеющих коронавирусом, как правило, к таинству причастия на дому приступают многие члены семьи болеющего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что священники посещают больных в защитных костюмах.

В России выявлено 432 тыс. заражений коронавирусом, скончались 5215 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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