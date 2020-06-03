В Подмосковье выписали рекордных 502 пациентов после выздоровления от COVID-19
За минувшие сутки в Московской области было выписано после выздоровления от коронавируса рекордное число человек — 502, сообщили в оперативном Мособлштабе.
Как уточнили в штабе, людей выписали после получения отрицательных результатов исследования на выявление инфекции.
Таким образом, всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 9311 человек.
По состоянию на 2 июня, в регионе выявлено 40,4 тыс. заразившихся, умерли — 495. В 85 регионах РФ обнаружили 423 тыс. заболевших, выздоровели свыше 186 тыс. пациентов, а умерли — 5 037.
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