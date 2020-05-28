В России ответили на призыв дипломата США продолжить водную блокаду Крыма

Российские политики раскритиковали заявление бывшего американского посла на Украине Джона Хербста, который призвал Киев продолжить водную блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению депутата Госдумы Константина Бахарева, слова Хербста демонстрируют запредельный цинизм. Американские дипломаты навязывают свои рекомендации Украине, показывая полное неуважение к жителям полуострова.

Бахарев допустил, что экс-посол считает возможным с помощью водной блокады добиться возвращения Крыма. В таком случае остается только «удивляться степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины», отметил парламентарий.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал позицию американского посла кощунственной.

«Американцы все удивляются, почему же их не любят во всем мире. Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить», — сказал он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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