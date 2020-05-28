В Якутске приостановят движение автобусов и работу всех магазинов в выходные

В Якутске движение поездов и автобусов ограничат в выходные дни из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.

«В предстоящие три дня, в пятницу, субботу и воскресенье, в Якутске будет проведена тотальная санитарная очистка. В субботу и воскресенье общественный транспорт не работает», — сказано в сообщении.

Также в выходные будет ограничена работа всех объектов торговли. Продуктовые магазины будут работать только в субботу, а воскресенье приостановят деятельность всех торговых точек.

По последним данным, в столице республики выявили 56 новых случаев коронавируса за сутки, всего в Якутске зафиксировано 1 188 инфицированных.

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