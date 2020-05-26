В Забайкалье стало больше тяжело больных пациентов с коронавирусом

Пациенты с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае стали тяжелее переносить болезнь. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу.

По ее словам, коронавирусная болезнь стала для местных жителей тяжелее. Так, у 19% пациентов без симптомов инфекции развивается пневмония, также она развивается у 38% поступивших в стационар с симптомами ОРВИ.

В настоящее время коэффициент заражения равен 1,6, для снятия ограничительных мер необходим более высокий показатель.

По данным пресс-службы, с начала пандемии в регионе зафиксировано 938 случаев коронавируса (+59 за минувшие сутки). Скончались 14 человек, 417 вылечились (+32 за сутки).

Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Каларском районе.

По состоянию на 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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