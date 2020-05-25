Еще 76 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с подверженной коронавирусной инфекцией и пневмонией, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 2110 человек, следует из данных оперштаба.

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы планируют смягчение ограничений

— Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 53 тысячи