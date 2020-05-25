Одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение 8 июня в тех регионах, где экзамен не состоялся 25 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня», — сказали в пресс-службе.

Также девятиклассники смогут пройти итоговое собеседование по русскому языку 5 июня.

Ранее в России из-за коронавируса отменили ОГЭ и перенесли ЕГЭ.

В России выявлено 353 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3633 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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