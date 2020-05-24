Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка

Из Нью-Йорка в Россию вылетел вывозной рейс с россиянами на борту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные табло.

Самолет следует по маршруту Нью-Йорк — Уфа.

По данным агентства, на борту самолета находится 370 граждан России. Среди них около 20 студентов, а также 11-12 школьников.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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