Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка
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Из Нью-Йорка в Россию вылетел вывозной рейс с россиянами на борту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные табло.
Самолет следует по маршруту Нью-Йорк — Уфа.
По данным агентства, на борту самолета находится 370 граждан России. Среди них около 20 студентов, а также 11-12 школьников.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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