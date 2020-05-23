Филолог обвинил россиян в неряшливой речи и нежелании следить за грамотностью

В настоящее время в русском языке заметные новые тенденции: меняется поведения россиян в общении, речь становится более неряшливой, да и в целом люди не горят желанием говорить правильно. Об этом рассказал РИА «Новости» профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Владимир Карасик.

На изменение русского языка существенно повлияло сетевое общение. Люди все чаще отходят от официального стиля и используют разговорные слова, а иногда и вульгарную лексику.

«Если раньше <…> люди извинялись за низкое слово, сниженный стиль, то теперь извиняются за высокое слово», — констатировал филолог.

Карасик полагает, что речь стала более неряшливой. Кроме того, россияне перестали следить за своей грамотностью, отдавая предпочтения спонтанности и моментальности ответа. Это, по мнению ученого, обусловлено рядом причин, но не школой.

«Школа может делать то, что она делает. Это уже личная ответственность людей за свое использование языка», — отметил Карасик.

Среди причин снижения стиля эксперт назвал увеличение игровой составляющей в общении. Например, когда взрослые люди в социальных сетях используют стиль общения подростков, «подмигивают» и «подкалывают друг друга».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Филолог поставил точку в вопросе рода слова «COVID-19»