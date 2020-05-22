Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Турции составило 154,5 тысячи человек

В Турции за сутки положительный анализ на коронавирус получили 952 человек. Об этом в своем Twitter написал глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии поднялось до 154 500 граждан.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 27 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 4 276 умерших.

При этом излечились от заболевания 116 111 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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