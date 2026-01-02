Размер шрифта
В Польше назвали визит Зеленского унижением

Mysl Polska: визит Зеленского оказался унижением для Польши
Ints Kalnins/Liesa Johannssen/Reuters

Визит украинского лидера Владимира Зеленского стал унижением для Польши. Об этом пишет Mysl Polska.

«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — сказано в материале.

Как отмечает портал, Киеву со стороны ЕС оказывается огромная финансовая помощь, в частности, принято решение о выделении €90 млрд в виде так называемого репарационного займа. При этом он предполагает, что платить по нему будет проигравшая сторона, а в настоящее время проигрывает в военном конфликте именно Украина. Таким образом, данный займ становится еще одним пожертвованием, которое будет оплачено, в том числе из карманов поляков.

Кроме того, автор указывает на то, что Варшава не обладает международной субъектностью. Республика не участвует в принятии решений, а лишь послушно выполняет те, которые поступают из Лондона, Берлина и Парижа. На этом фоне в Киеве считают, что ничего не должны Польше и ни за что не должны быть ей благодарны.

Визит Зеленского в Польшу состоялся 19 декабря 2025 года. На встрече с ним президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Украину в неблагодарности за оказанную поляками помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что у Украины «есть все инструменты», чтобы «отменить эту тенденцию».

Ранее президент Польши подарил Зеленскому книгу об украинских националистах.

