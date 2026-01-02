В США заявили об опасности сделки Трампа с Зеленским

NYT: Трамп не станет соблюдать гарантии безопасности, как того требует Зеленский

Президент США Дональд Трамп не предоставит президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором этого требует лидер республики. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что стремления Зеленского понятны, но в итоге «окажутся тщетными и, возможно, даже опасными».

Даже если Трамп примет на себя обязательства по Украине, то сможет ими манипулировать, чтобы избежать необходимости их исполнять, утверждает издание.

30 декабря Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников на Западе в случае нарушения соглашения.

До этого Зеленский анонсировал встречу советников по нацбезопасности в формате «коалиции желающих» в Киеве 3 января. Он добавил, что на 6 января запланирована встреча на уровне лидеров, она должна состояться во Франции.

Ранее Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом размещение американских миротворцев на Украине.