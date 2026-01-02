Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В США заявили об опасности сделки Трампа с Зеленским

NYT: Трамп не станет соблюдать гарантии безопасности, как того требует Зеленский
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп не предоставит президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором этого требует лидер республики. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что стремления Зеленского понятны, но в итоге «окажутся тщетными и, возможно, даже опасными».

Даже если Трамп примет на себя обязательства по Украине, то сможет ими манипулировать, чтобы избежать необходимости их исполнять, утверждает издание.

30 декабря Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников на Западе в случае нарушения соглашения.

До этого Зеленский анонсировал встречу советников по нацбезопасности в формате «коалиции желающих» в Киеве 3 января. Он добавил, что на 6 января запланирована встреча на уровне лидеров, она должна состояться во Франции.

Ранее Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом размещение американских миротворцев на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547015_rnd_7",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+