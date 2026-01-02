СМИ: дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой

Размер шрифта
TMZ: дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Калифорнии
Дочь американского актера, режиссера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле Fairmont San Francisco в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ.

В публикации отмечается, что смерть 34-летней Виктории констатировали медики, прибывшие по вызову.

«На данный момент причина смерти остается неизвестной, и официальные лица не предоставили дополнительных подробностей», — говорится в публикации.

15 декабря актера и режиссера Роба Райнера и его жену Мишель нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. У обоих были рваные ножевые раны. Опознать тела было сложно из-за случившегося пожара.

Портал TMZ со ссылкой на собственный источник сообщил, что Робу Райнеру могли перерезать горло во время семейной ссоры. Официально полиция не сообщала о преступлении, однако источники рассказали прессе, что на родителей мог напасть именно Ник. На протяжении многих лет молодой человек боролся с наркозависимостью, он также был бездомным.

Ранее американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой.

