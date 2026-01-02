Ограничения на полеты ввели в аэропорту Тамбова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Тамбова (Донское). Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

До этого Кореняко заявил, что в аэропортах Калуги и Самары отменили ограничения на полеты.

1 января в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 250 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Кроме того, были поражены 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в аэропортах Московского региона сняли временные ограничения.