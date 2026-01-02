Размер шрифта
Премьер Дании в новогоднем обращении признала свои ошибки

Премьер Дании признала свои ошибки и допустила, что не победит на выборах
Annegret Hilse/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в новогоднем обращении признала свои политические ошибки в госуправлении и допустила, что не победит на выборах в 2026 году. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

«Я являюсь вашим премьер-министром уже более шести лет. <...> Часть критики в мой адрес оправдана», — отметила премьер-министр.

По словам Фредериксен, она не всегда должным образом прислушивалась к народу.

Премьер также признала, что предприняла недостаточные меры для решения проблемы высоких цен на продуты в стране, но пообещала: Копенгаген продолжит помогать Киеву.

25 декабря глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов на своей странице в соцсети Х в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию пригрозил «прикупить несколько штатов». Он отметил, что у королевства приличный экономический рост, поэтому Копенгаген сможет это сделать.

Ранее на Западе удивились словам премьера Дании об Украине.

