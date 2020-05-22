Добровольцев пригласят поучаствовать в испытании вакцины от СOVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдут клинические испытания ванкцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева во «ВКонтакте».

Для проведения тестирования вакцины НИИ объявил о поиске здоровых добровольцев.

Так, добровольцами могут стать люди в возрасте от 18 до 50 лет, которые ранее не были заражены коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в НИИ пройдут испытания нескольких вакцин, информация о производителях которых не уточняется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Живы и радуются»: как российские ученые испытали вакцину

— Россия провела 8,1 млн тестов на коронавирус

— Российские ученые успешно протестировали на себе вакцину от коронавируса