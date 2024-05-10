В ряде областей Украины произошло обесточивание электроподстанций

Минэнерго Украины в своем Telegram-канале сообщило, что электроподстанции были обесточены в ночь на пятницу, 10 мая, в Днепропетровской и Харьковской областях.

«На Днепропетровщине была повреждена воздушная линия, обесточивалась подстанция облэнерго, выключались бытовые потребители», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бытовым потребителям была восстановлена подача электроэнергии.

В Харьковской области также выключалась линия, обесточивались подстанции облэнерго и бытовые потребители. В Черниговской области из-за повреждения линии были одномоментно обесточены 600 потребителей.

В Минэнерго призывали призвали жителей снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы, особенно вечером.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что украинцы столкнутся с резким повышением тарифов на электричество в июне. По его словам, власти рассматривают возможность установления новой стоимости электроэнергии в диапазоне 3,5-4 гривны ($0,09-0,11) за 1 кВт/ч вместо действующего тарифа 2,64 гривны ($0,07). Таким образом, ожидается подорожание в полтора раза.

Ранее на Украине сообщили о повреждениях на энергообъектах в пяти областях.