Стало известно, кто в России чаще страхует ипотеку

Чаще всего страховку на ипотечное жилье в России оформляют мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Об этом свидетельствует исследование «Банки.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В целом россияне покупают страховку чаще (56%), чем россиянки (44%). Однако в возрастной категории старше 50 лет наблюдается обратная тенденция: женщин среди заемщиков в этой группе оказалось 61%.

Средний чек по полисам страхования имущества составил 3,4 тыс. рублей. Заемщикам в возрасте 21-25 лет страховка имущества обходится в среднем в 3,8 тыс. рублей, старше 50 лет — в 2,2 тыс. рублей. Больше всего за полисы платят мужчины 26-35 лет — 4 тыс. рублей, что на 15% больше, чем в среднем по всем клиентам. Самый маленький платеж по полисам у мужчин в возрасте 51 года и больше (2,1 тыс.).

«Причина уменьшения стоимости страховки кроется в том, что

ипотека возрастных клиентов часто близится к завершению, а эксплуатация имущества владельцем в возрасте производится более ответственно. Страховщики воспринимают риск как более низкий и, вероятно, снижают тарифы», — отмечают аналитики «Банки.ру».

До этого россиянам посоветовали хранить деньги для первого взноса на ипотеку на вкладах.

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