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Россиянам рассказали, как докупить стаж для пенсии

Депутат Чаплин: россияне могут докупить до 15 лет стажа для пенсии

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Павел Лисицын/РИА Новости

Россияне, которым к моменту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж, могут его докупить, напомнил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Его слова приводит «Российская газета».

«В 2024 году минимальный годовой взнос составит 50 798 рублей. За такую сумму будет начислен один год стажа и пенсионные коэффициенты, что приближает к назначению страховой пенсии», — отметил депутат.

Таким образом самозанятые могут купить до 15 лет стажа, остальные категории граждан — до 7,5 года. При этом один год взносов приравнивается лишь к одному году трудового стажа, подчеркнул Чаплин.

Чтобы приобрести стаж для назначения пенсии необходимо заключить договор с Социальным фондом. Объем выплат назначается самостоятельно.

До этого россиянам рассказали, как получать вторую пенсию. Первый шаг — выбрать надежный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для заключения договора.

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