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Посол РФ оценил усилия ряда стран по искажению событий Второй мировой войны

Посол Антонов заявил о росте усилий по искажению событий Второй мировой войны

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Максим Блинов/РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в настоящее время в мире наблюдается увеличение числа попыток исказить события Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

«Нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов», — сказал дипломат.

По его словам, некоторые западные исследователи начали ставить СССР в один ряд с гитлеровской Германией. Они ставят знак равенства между страной, которой пришлось отстаивать свою свободу, и агрессором.

На этом фоне Антонов назвал передачу следующему поколению исторической правды долгом каждого человека. В то же время посол подчеркнул, что именно советский народ одержал победу над гитлеровской Германией.

9 мая журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, получала ли российская сторона приглашения на мероприятия в честь годовщины окончания Второй мировой войны от какой-либо из стран — членов антигитлеровской коалиции. Представитель президента РФ рассказал, что такого не происходило.

В тот же день на Красной площади в Москве состоялся парад в честь 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Перед началом шествия глава государства Владимир Путин выступил с речью, в ходе которой заявил о попытках западных стран исказить правду о событиях Второй мировой войны.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в желании привить стране «историческую амнезию».

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