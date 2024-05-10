Директор «Ариса» рассказал о доверии к Кокорину

Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал продление контракта с футболистом Александром Кокориным, заявив, что клуб доверяет игроку, передает Sport24.

«Мы верим в Александра. Он однозначно многое вложил в успехи «Ариса». Мы доверяем ему и хотим, чтобы в следующем сезоне Кокорин помогал нам двигаться вперед», — сказал Дозорцев.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что Кокорин является важным игроком для клуба.