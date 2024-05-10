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Солиста Beach Boys поместили под опеку

Сооснователя Beach Boys поместили под опеку из-за деменции

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Manuel Nauta/Global Look Press

Солиста, бас-гитариста и клавишника группы Beach Boys Брайана Уилсона поместили под опеку из-за развивающейся деменции по решению суда. Об этом сообщает The Sun.

81-летний Уилсон не стал возражать против этого решения. Он останется жить в своем доме с двумя дочерьми.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Гас Мэй согласился, что сооснователь поп-группы не способен самостоятельно принимать решения о своем здоровье, теперь этим займутся его менеджеры. По вопросам здоровья опекуны будут консультироваться с дочерьми артиста.

По словам адвоката Уилсона, артисту трудно понимать обращенную речь, иногда он забывает имена своих семерых детей. Под опекой он собирается работать над своими музыкальными проектами.

Группа Beach Boys была основана в 1961 году тремя братьями Уилсонами: 19-летним Брайаном, 14-летним Карлом и 16-летним Деннисом, а также их 20-летним кузеном Майком Лавом и школьным другом Брайана 20-летним Аланом Джардином. Последний альбом коллектив выпустил в 2012 году.

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