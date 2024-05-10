В Польше создадут комиссию по расследованию российского и белорусского влияния

Власти Польши планируют создать комиссию по расследованию влияния Белоруссии и России на события в стране. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Министр [внутренних дел Томаш] Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Белоруссии на то, что происходило в Польше», — сказал Туск, назначая Семоняка на должность.

Сразу после церемонии назначения премьер направляется на заседание коллегии по делам спецслужб на эту же тему.

В феврале сообщалось, что спецслужбы Польши прослушивали бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого, используя израильское программное обеспечение Pegasus.

В апреле министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что польские спецслужбы Польши использовали израильское программное обеспечение Pegasus в целях прослушивания более пятисот польских политиков.

Ранее польский судья запросил убежище в Белоруссии.