Игрок «Рубина» Иванов: мы закинули денег Безрукову, чтобы больше не просил

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о скандале вокруг игрока команды Руслана Безрукова который после победы над петербургским «Зенитом» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту, передают «Известия».

«Как Безруков морально пережил этот ажиотаж вокруг себя? Ну, первые два дня так покислил. В команде мы ему закинули денег. Чтобы больше не просил», — сказал Иванов.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После 27 туров Российской премьер-лиги в лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее в «Рубине» не поняли шумихи вокруг шутки Безрукова про «деньги на карту».