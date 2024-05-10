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Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера РФ

РБК: глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера в новом составе правительства. Об этом сообщает РБК.

По данным нескольких источников, в случае нового назначения Патрушев будет отвечать за те сферы, которые курировала Виктория Абрамченко. Сообщается, что чиновник не будет совмещать должность вице-премьера с постом главы Минсельхоза — его место в ведомстве может занять первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, кандидатура которой рассматривается на должность министра.

7 мая правительство России во главе с Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу российского лидера Владимира Путина. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

В пятницу Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Госдума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

В США оценили решение Путина выдвинуть Мишустина на пост премьера.

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