В российской гимназии первоклассникам раздали задание на украинском языке

Родители первоклассников новосибирской гимназии № 1 возмущены, что детям раздали задание по математике на украинском языке. Об этом сообщает портал Sib.fm.

О произошедшем рассказал отец одного из первоклассников. По словам мужчины, детям часто выдают распечатанные заранее задания по разным предметам. Делая уроки вместе с ребенком, отец обратил внимание на то, что задание по математике и русскому языку написаны на украинском языке.

«Учителю вопросы мы еще не задавали. Но учитывая, как она выстраивает отношения с учениками и родителями, может, и вообще не будем. Наверное, это школе стоит провести работу и напомнить сотрудникам, что государственный язык у нас — русский», — отметил возмущенный мужчина.

По данным Sib.fm в школе произошедшее пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что Симоновский суд Москвы оштрафовал жительницу столицы за сине-желтую незабудку на лямке рюкзака. Суд постановил, что москвичка в вагоне поезда на станции метро «Шаболовская» демонстрировала пассажирам «средство наглядной агитации», в виде прикрепленного на лямку рюкзака вышитого изображения цветка незабудки в цветах украинского флага. По мнению суда, таким образом женщина демонстрировала «свое негативное отношение к проведению специальной военной операции». Сама обвиняемая все претензии отвергает и утверждает, что украшение для нее сделал ребенок.

Ранее в Москве спрыгнувшего с высотки бейсджампера заподозрили в поддержке Украины и задержали.