Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российской гимназии первоклассникам раздали задание на украинском языке

В Новосибирске первоклассники получили задание по математике на украинском языке

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Родители первоклассников новосибирской гимназии № 1 возмущены, что детям раздали задание по математике на украинском языке. Об этом сообщает портал Sib.fm.

О произошедшем рассказал отец одного из первоклассников. По словам мужчины, детям часто выдают распечатанные заранее задания по разным предметам. Делая уроки вместе с ребенком, отец обратил внимание на то, что задание по математике и русскому языку написаны на украинском языке.

«Учителю вопросы мы еще не задавали. Но учитывая, как она выстраивает отношения с учениками и родителями, может, и вообще не будем. Наверное, это школе стоит провести работу и напомнить сотрудникам, что государственный язык у нас — русский», — отметил возмущенный мужчина.

По данным Sib.fm в школе произошедшее пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что Симоновский суд Москвы оштрафовал жительницу столицы за сине-желтую незабудку на лямке рюкзака. Суд постановил, что москвичка в вагоне поезда на станции метро «Шаболовская» демонстрировала пассажирам «средство наглядной агитации», в виде прикрепленного на лямку рюкзака вышитого изображения цветка незабудки в цветах украинского флага. По мнению суда, таким образом женщина демонстрировала «свое негативное отношение к проведению специальной военной операции». Сама обвиняемая все претензии отвергает и утверждает, что украшение для нее сделал ребенок.

Ранее в Москве спрыгнувшего с высотки бейсджампера заподозрили в поддержке Украины и задержали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами