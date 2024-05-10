Бывший специальный советник премьер-министра Британии Доминик Каммингс заявил, что изъятие российских активов покажет Владимиру Путину «идиотизм» государств Запада. Его слова приводит Inews.

«Какой урок мы преподали ему [Путину]? <…> США сейчас еще больше пытаются конфисковать российские активы, толкая своими санкциями на создание альтернативных финансовых систем. Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — заявил Каммингс.

По его словам, Запад является «кучкой чертовых шутников», поскольку своей политикой лишь помогает России, которая из-за санкционного давления углубляет сотрудничество с КНР. Он подчеркнул, что западным странам не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, оказывая помощь «коррумпированной стране».

В то же время Каммингс заметил, что для экс-премьера Бориса Джонсона конфликт Москвы и Киева стал «подарком с небес».

«[Руководство Британии] постоянно критиковало Джонсона как лживого шарлатана, но затем оно проглотило всю его чушь об Украине и восприняло ее всерьез», — сказал эксперт.

До этого стало известно, что в России разработали варианты ответов на конфискацию замороженных активов.

Ранее глава Euroclear выступила против конфискации активов России.