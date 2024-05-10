Премьер Польши подготовил реорганизацию правительства страны

Премьер-министр Польши Дональд Туск собирается заменить в правительстве страны четырех министров. Об этом со ссылкой на самого Туска сообщила радиостанция Radio Zet.

По данным журналистов, нынешние главы ведомств покинут свои должности из-за того, что собираются выставить свои кандидатуры на выборах в Европарламент. Имена новых министров опубликуют 10 мая. При этом торжественная церемония назначения новых министров в президентском дворце пройдет на будущей неделе. Такое решение принято из-за рабочих поездок президента.

По данным корреспондентов, власти собираются назначить новых министров внутренних дел и администрации, государственных активов, культуры, а также инфраструктуры и развития.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг заявления о том, что Варшава намерена аннексировать часть украинских территорий, которые ранее были в составе его страны.

Ранее в МИД Польши раскритиковали слова Дуды о ядерном оружии.