В России водители, решившие обновить фары в автомобиле, рискуют получить штраф и лишиться прав. Об этом пишет Autodrug со ссылкой на ГИБДД.

Сотрудники напомнили, что за внесение серьезных изменений в автомобиль, которые не предусмотрены производителем, водитель получит штраф в размере 500 рублей. Однако при худшем сценарии автомобилист может нарваться на лишение прав на 12 месяцев. Также сотрудники заберут у него и новые светодиоды. Это может произойти в случае, если автомобилист установил в фары лампы другого цвета. По словам сотрудников, если их режим работы не согласован с ПДД, то водитель в качестве наказания получит не только штраф.

До этого основатель китайского производителя электромобилей Skyworth Хуан Хуншэн в рамках презентации выпускаемых компанией автомобилей заявил, что они способствуют улучшению здоровья и продлению жизни пользователя. По его словам, после начала использования машины он вылечил диабет. Весной 2023 года глава компании уверял, что жизнь предпринимателя в среднем короче на 10 лет, чем у обычного человека, но ее можно продлить на 30 лет за счет езды на автомобилях его фирмы. Никаких доказательств своим словам глава компании не привел, однако на сайте Skyworth указано, что модель EV6 снабжена технологией активного улучшения сна.

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