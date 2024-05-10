Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще переводить валютные вклады в юани

ВТБ: к концу 2024 года половина всех нерублевых депозитов россиян будет в юанях

close
100%
Depositphotos

К концу текущего года половина всех депозитов россиян в иностранной валюте будет в юанях, прогнозируют в ВТБ. Об этом пишет РИА Новости.

Россияне ищут альтернативу недружественным евро и долларам. На сегодняшний день юань является основным инструментом диверсификации сбережений, отмечает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

При этом вкладов в валюте не становится больше — происходит перераспределение, подчеркнул эксперт. Рублевые вклады по-прежнему преобладают.

До этого «Газета.Ru» выяснила, какую валюту лучше копить россиянам. Гендиректор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко советует создавать финансовую подушку в валюте той страны, в которой человек тратит: для Армении — в драмах, для Казахстана — в тенге. Самыми надежными вариантами для россиян, помимо рубля, остаются евро и доллар.

Ранее стало известно, как курс доллара влияет на повседневную жизнь россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами