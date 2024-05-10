Россияне стали чаще переводить валютные вклады в юани

К концу текущего года половина всех депозитов россиян в иностранной валюте будет в юанях, прогнозируют в ВТБ. Об этом пишет РИА Новости.

Россияне ищут альтернативу недружественным евро и долларам. На сегодняшний день юань является основным инструментом диверсификации сбережений, отмечает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

При этом вкладов в валюте не становится больше — происходит перераспределение, подчеркнул эксперт. Рублевые вклады по-прежнему преобладают.

До этого «Газета.Ru» выяснила, какую валюту лучше копить россиянам. Гендиректор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко советует создавать финансовую подушку в валюте той страны, в которой человек тратит: для Армении — в драмах, для Казахстана — в тенге. Самыми надежными вариантами для россиян, помимо рубля, остаются евро и доллар.

Ранее стало известно, как курс доллара влияет на повседневную жизнь россиян.