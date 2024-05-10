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«Не хочет меня слышать»: Екатерина Климова о выборе профессии для детей

Актриса Екатерина Климова пожаловалась, что сын не хочет становиться оператором

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Екатерина Климова в беседе с «Теленеделей» пожаловалась, что ее сын Корней не хочет становиться оператором по совету матери.

«Он замечательно фотографирует, прекрасно снимает видео — видит гармонию в кадре. Я думала, что Корней должен стать оператором, но он не понимает этого сейчас и не хочет меня слышать. Вроде как мы нацелились на компьютерный дизайн, игры, все то, что научит создавать сайты», — заявила Климова.

Она рассказала, что Корней хорошо рассказывает анекдоты, имеет определенные актерские таланты, но при этом склонен к философским размышлениям. Также ее сын хорошо рисует, но учиться этому навыку категорически не хочет, так как ему интереснее компьютерный дизайн.

Климова растит двоих сыновей от коллеги Игоря Петренко, с которым прожила в браке почти 10 лет: 17-летнего Матвея и 15-летнего Корнея. Супруги развелись в 2014 году, артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях. По словам актрисы, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием сыновей, а себя он называет «воскресным папой».

У Климовой также есть 22-летняя дочь Елизавета от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым и 8-летняя Белла от актера Гелы Месхи. По словам артистки, она сохранила хорошие отношения со своими бывшими мужьями и не препятствует их общению с детьми.

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