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В Ереване студенты начали акцию протеста

Студенты Ереванского университета протестуют против делимитации границы

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David Mdzinarishvili/Reuters

Студенты Ереванского государственного университета проводят акцию протеста. Об этом сообщает онлайн-издание 168.am, ведущее прямой репортаж с места событий.

«Студент, протестуй», — скандируют участники митинга.

Участники протеста собираются и у здания правительства Армении на площади Республики. По данным местных Telegram-каналов, они перекрыли некоторые автодороги.

Протестующие требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу под контроль Баку некоторых приграничных территорий.

10 мая в Ереване началась акция протеста, ее участники требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.

9 мая на площади Республики в армянской столице состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиционного движения «Тавуш во имя родины». Люди вышли на акцию протеста против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном.

Ранее Пашинян отказался прекращать процесс делимитации границы с Азербайджаном.

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