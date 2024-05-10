В Приамурье двое детей уехали кататься на велосипедах и пропали

В Амурской области двое школьников уехали кататься на велосипедах и пропали, мальчиков искали почти сутки. Об этом сообщает портал Amur Life.

Двое мальчиков из села Ромны Амурской области уехали кататься на велосипедах 9 мая и домой не вернулись. Девятилетнего и одиннадцатилетнего школьников искали сотрудники полиции и волонтеры.

Местонахождение подростков удалось установить почти спустя сутки, дети находились в лесном массиве рядом с деревней, они спрятали велосипеды и ходили пешком.

До этого сообщалось, что в селе Сунтар Сунтарского улуса Якутии завершены поиски двух малолетних детей, брата и сестру искали более 200 человек. Девятилетний мальчик и его семилетняя сестра пропали 3 мая. Дети вышли во двор поиграть на детской площадке и бесследно исчезли. На поиски пропавших вышли полицейские, волонтеры, сельчане и родственники. Брата и сестру обнаружили в два часа ночи 4 мая, они находились в заброшенной постройке и звали на помощь из окна. Мальчик рассказал, что они зашли в помещение и за ними захлопнулась дверь. Детей госпитализировали, с их родителями проведена профилактическая беседа.

Ранее в Уфе возбудили уголовное дело после исчезновения двух подростков.