Российский студент поджигал вышки сотовой связи вместе со школьниками

В Волгоградской области задержан студент четвертого курса местного колледжа, юношу подозревают в серии поджогов вышек связи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным ФСБ, молодой человек следовал указаниям кураторов в одном из мессенджеров, в конце апреля ему предложили поджечь станции связи в поселке Царицын и в Волгограде.

За два поджога ему пообещали вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. Юноша нашел подельников — 14-летних восьмиклассников и вместе с ними совершил первый поджог. На второе преступление он пошел со знакомым таксистом и безработным другом. Студента задержали, возбуждены уголовные дела о диверсиях.

До этого сообщалось, что шестиклассника, восьмиклассника и девятиклассника подозревают в поджоге релейных шкафов в Смоленской области. По версии правоохранителей, подростки могли пойти на преступление за вознаграждение в размере 70 тысяч рублей, задание совершить диверсию они получили от неизвестного в одном из мессенджеров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее восьмиклассник из Москвы сделал огнемет и устроил пожар на даче соседей.