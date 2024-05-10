Ольга Бузова пожаловалась на финансовые трудности: «Да, экономлю»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в разговоре с kp.ru заявила, что ей приходится экономить из-за снижения доходов.

«Давайте не будем забывать, в какой ситуации мы сейчас находимся. Те контракты и заработки, которые были в 2015 — 2018 годах, не сравнятся с теми, что есть сейчас. Страна находится в сложной ситуации, и мы все это должны понимать. Поэтому каждая копеечка, которую я зарабатываю, — для меня радость», — подчеркнула Бузова.

При этом артистка заверила, что никогда не ставила деньги в приоритет для себя. Она заметила, что средства нужны ей в первую очередь для создания новых песен, реализации и продвижения своего творчества. По словам Бузовой, ее потенциальный возлюбленный вовсе не обязательно должен зарабатывать больше ее. Телеведущая назвала себя щедрой девушкой и отметила, что в контексте брака и семейного бюджета спокойно может взять часть расходов на себя.

«Если нам нужно детей вывезти отдохнуть, а у супруга нет возможности, то для меня это не составит никакой проблемы. Потому что мы вместе. Если же речь не идет про брак, то нормальному мужчине (в моем понимании) это будет претить», — резюмировала Бузова.

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