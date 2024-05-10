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Стало известно, как избежать слабости во время тренировок

Daily Mail: углеводные продукты снижают риск упадка сил на тренировке

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Depositphotos

Употребление углеводных закусок и напитков перед тренировкой позволяет избежать упадка сил и сохранить больше гликогена (запасенных полисахаридов) в мышцах для продолжительных занятий. Об этом изданию Daily Mail рассказал сертифицированный персональный тренер и кинезиолог Тейлор Томас из Университета Британской Колумбии.

По словам Томаса, за один-два часа до тренировки человеку необходимо употреблять от одного до двух граммов углеводов на килограмм веса. Дело в том, что углеводы вырабатывают гликоген, из которого поступает большая часть энергии при длительной физической активности. Гликоген является резервным полисахаридом, хранящимся в мышцах животных и человека. Он легко мобилизуется на срочные нужды энергообмена и поддержание необходимого уровня глюкозы в крови. Именно истощение запасов гликогена (например, в ходе занятий на голодный желудок) может приводить к упадку сил на тренировках.

Также сообщается, что углеводистые напитки обеспечивают более продолжительную мышечную работоспособность. Это показало исследование, проведенное учеными из США и опубликованное в Journal of Applied Physiology. Согласно результатам, велосипедисты, которые выпили богатый углеводами напиток перед тренировкой, смогли крутить педали на 23 минуты дольше остальных.

Ранее выяснилось, что упражнения на выносливость меняют работу тысяч генов во всем организме.
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