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Зенитчик рассказал о ежедневных попытках ВСУ ударить по Белгородской области

Командир батареи: зенитчики ВС РФ ежедневно сбивают цели в Белгородской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Зенитчики, входящие в группировку войск прикрытия государственной границы, каждый день сбивают воздушные цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области. Об этом рассказал командир одной из зенитных батарей Вооруженных сил РФ с позывным «Маэстро», передает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина вместе с товарищами управляет ракетным комплексом «Тор-М2». Солдаты постоянно защищают жителей и инфраструктуру Белгородской области от атак украинских войск.

«Сейчас готовимся к ночному выезду, самое напряженное время. Где нужно усилить свою бдительность на мониторы, обратить весь свой взор, 100% на воздушное пространство», — рассказал источник.

Он подчеркнул, что российские зенитчики уделяют особое внимание уничтожению целей, способных нанести серьезный урон. В частности, это касается ракет «Точка-У».

Как сказал «Маэстро», военные ВС РФ сбивают такие снаряды и не дают им ударить по объектам на территории страны. То же касается ракет, выпущенных при помощи западных орудий. В качестве примера командир зенитной батареи привел уничтожение снарядов от ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» производства Чехии.

Утром 9 мая министерство обороны РФ сообщило, что ночью в небе над Белгородской области были сбиты 15 снарядов от РСЗО «Вампир». Кроме того, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали один украинский дрон.

Ранее в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили два снаряда от РСЗО «Ольха».

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