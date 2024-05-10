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В США усомнились в нейтралитете Швейцарии из-за саммита по Украине

Reuters: саммит по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятья Запада

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Shutterstock

Предстоящий «саммит мира» по Украине в Швейцарии, который является самой амбициозной попыткой нейтральной страны выступить посредником в крупном военном конфликте, демонстрирует, как интересы Берна в экономике и безопасности все больше совпадают с интересами Запада в отношении России. Об этом пишет Reuters.

Сторонники более тесного сотрудничества с другими странами Запада, как и их оппоненты-националисты считают, что Швейцарии следует отказаться от нейтралитета и ограничений во внешних связях.

По мнению западных дипломатов и швейцарских экспертов по внешней политике, вместо того, чтобы положить конец конфликту, саммит намерен работать над смягчением рисков, связанных с вторжением Москвы в Украину и попыткой изолировать Россию, говорится в тексте.

«Речь будет идти об усилении Украины, а не о наведении мостов для немедленного мира», — сказал Дэниел Уокер, бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте в беседе с Reuters.

В то же время бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер заявил, что интересы бизнеса и безопасности Швейцарии в подавляющем большинстве связаны с Западной Европой, Северной Америкой и их союзниками, что делает стратегически необходимой поддержку Украины.

В свою очередь в МИД Швейцарии заявили Reuters, что нейтралитет страны является постоянным, однако уточнили, что «быть нейтральным не значит быть безразличным».

Ранее Лавров не поверил заявлениям Швейцарии о желании видеть РФ на саммите по Украине.

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