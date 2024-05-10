Мужчина ранил ножом жену и выстрелил в двух полицейских, которые доставили его в участок

Двое полицейских получили серьезные ранения в полицейском участке 9 мая в 13-м округе Парижа, сообщает Le Figaro.

По данным газеты, злоумышленник, открывший огонь по сотрудникам полиции, за полчаса до этого ранил свою жену ножом для резки коробок. Когда стражи порядка задержали его и доставили в полицейский участок, он завладел оружием одного из сотрудников полиции. Он стал стрелять и ранил двух полицейских.

Один из правоохранителей в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Жоржа Помпиду. Офицер был ранен в пах и живот, ему потребовалась срочная операция, которая прошла успешно. Состояние его сослуживца в итоге также удалось стабилизировать.

Сообщается, что нападавшим оказался «мужчина азиатского происхождения», в ходе инцидента он получил ранение в грудь ответным огнем. Его тоже доставили в больницу. В отношении стрелка возбуждены два уголовных дела.

Ранее ревнивый россиянин устроил стрельбу и прострелил женщине руку.