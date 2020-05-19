Свыше 30 тысяч российских врачей получили выплаты от государства
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что выплаты за борьбу с коронавирусом получили уже более 30 тыс. врачей и свыше 77 тыс. лиц среднего медперсонала. Об этом он сказал во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По словам Мурашко, также доплаты выплатили 17 347 младшим медработникам и более 21 тыс. водителям машин скорой медицинской помощи.
Он напомнил, что правительство России выделило на стимулирующие выплаты медработникам 52 млрд руб. При этом за апрель средства получат 125 тыс. медработников и 24 тыс. водителей скорой помощи.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России выявлено более 299 тысяч заражений коронавирусом,
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