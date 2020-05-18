Стрелявший из окна дома в Москве задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял из окна дома на юго-востоке Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина из окна дома произвел несколько выстрелов вверх, предположительно, из охолощенного оружия. Пострадавших в результате происшествия нет.

«В ходе специальных мероприятий сотрудниками московской полиции совместно с сотрудниками Росгвардии стрелявший из окна дома на улице Малышева задержан», — сообщила Волк.

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