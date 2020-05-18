В Роспотребнадзоре назвали этап, когда россияне смогут выходить на прогулки
Привычные прогулки для россиян будут возможны лишь на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
Она пояснила, что на первом этапе возможны прогулки по улице в количестве до двух человек при соблюдении дистанции, также занятия спортом на воздухе.
«И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли», — сказала Попова.
По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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