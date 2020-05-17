На Украине число обнаруженных случаев COVID-19 превысило 18 тысяч
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине превысило отметку в 18 тыс., сообщил Центр общественного здоровья Минздрава страны.
За сутки прирост заболевших составил 433, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее. С начала пандемии на Украине выздоровели 4906 пациентов, а умерли — 514 (+21 человек за сутки).
Больше всего выявленных случаев в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280).
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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