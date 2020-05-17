На Украине число обнаруженных случаев COVID-19 превысило 18 тысяч

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине превысило отметку в 18 тыс., сообщил Центр общественного здоровья Минздрава страны.

За сутки прирост заболевших составил 433, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее. С начала пандемии на Украине выздоровели 4906 пациентов, а умерли — 514 (+21 человек за сутки).

Больше всего выявленных случаев в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине впервые выздоровевших от COVID-19 больше заболевших

— Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

— Украина получила от США военное и медицинское оборудование на $25 млн