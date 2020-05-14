Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

«Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре», — сказал глава государства в ходе совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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